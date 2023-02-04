Париж, 4 февраля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Европейские страны достигли существенного снижения уровня «зависимости» от российского газа, за год показатель сократился впятеро, заявила 4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Sven Hoppe/globallookpress.com Газ

В интервью телеканалу RTVI она пояснила, что для Европы зависимость от газа из России на данный момент составляет всего 8%, тогда как в начале 2022 года зависимость превышала 40%.

«Это необратимый процесс, поскольку речь идёт о глубоком стратегическом изменении в структурировании европейского энергобаланса, и это изменение для будущего. То же самое было сделано в связи с эмбарго на нефть», — добавила Лежандр.

По оценкам ЕС, только за прошлый год Россия от продажи энергоносителей потеряла порядка 50 млрд долларов, заключила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что страны ЕС больше не зависят от российских ископаемых видов топлива. По её мнению, Россия потеряла крупнейшего покупателя своих энергоресурсов, которым был Евросоюз.

В Москве, в свою очередь, отмечают, что от санкций ЕС страдает только сам ЕС, а Россия перенаправила экспорт энергоносителей на другие рынки.