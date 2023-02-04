Глава СКР поручил провести проверку по факту избиения 12-летнего мальчика с пороком сердца

Новосибирск, , 16:41 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Новосибирской области организовать процессуальную проверку по факту избиения ребёнка в Новосибирске. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин © Алексей Даничев / РИА Новости

Ранее стало известно, что в начале февраля двое мужчин избили 12-летнего мальчика возле одной из школ города Новосибирска. В связи с полученными травмами ребёнок, имеющий врожденный порок сердца, находится в больнице. Руководитель СКР поручил установить все обстоятельства произошедшего.

«Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

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