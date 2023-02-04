Лондон, 4 февраля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Элизабет Трасс намерены вернуться в большую политику, передает Times 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

По данным издания, именно с этим связаны регулярные критические замечания двух бывших лидеров в адрес действующего правительства: Трасс чаще говорит об экономике, Джонсон — о внешнеполитических вопросах, в частности об Украине.

Как сообщалось ранее, Джонсон в последние недели посещал Киев и ряд других городов, контролируемых Украиной, а также требовал от правительства Великобритании предоставить ВСУ истребители.

Джонсон возглавлял правительство Великобритании в 2019–2022 годах, Трасс — в 2022 году (в течение 45 дней).