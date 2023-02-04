Количество украинских беженцев в Европе превысило 4,8 миллиона человек

Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Количество украинских беженцев, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января составило 4 823 330 человек, сообщает Управление виерховного комиссара ООН по делам беженцев.

Украинские беженцы на вокзале в Польше © Attila Husejnow/globallookpress.com

Большая часть имеющих статус временной защиты беженцев находится в Польше — 1 563 390 человек, в течение двух месяцев их число выросло на 55,5 тысяч человек.

В Германии проживает 881 тысяча украинских граждан, пристанище в Чехии нашли 485 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины спрогнозировал, что в начале 2023 года общее количество беженцев из страны возрастёт до девяти миллионов человек.

По прогнозам, окончательное возвращение мигрантов начнётся только в 2024–2025 годах. В 2025 году за границей останутся проживать шесть миллионов украинских граждан.