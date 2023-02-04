Запуск ракеты «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать» состоится 9 февраля

Москва, , 16:40 — REGNUM На космодроме Байконур завершилась сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-22». Об этом 4 февраля сообщили в телеграм-канале Роскосмоса.

«Родина-мать зовёт!» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня на космодроме завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что на корпус ракеты нанесено изображение монумента «Родина-мать зовёт», расположенного в Волгограде, детские рисунки, герб Волгоградской области и логотип фонда «Наследие».

«Союз» будет установлен на стартовый стол 5 февраля. Запуск ракеты запланирован на 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января SpaceX вывела в космос несколько десятков спутников для усиления работы системы Starlink.