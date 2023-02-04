В храм Георгия Победоносца в Мелитополе доставят частицу мощей Сергия Радонежского

Мелитополь, , 16:07 — REGNUM В Мелитополь в храм Георгия Победоносца доставят частицу мощей преподобного Сергия Радонежского. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«5 февраля в Мелитополь привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что верующие смогут приложиться к мощам с 10:00 до 13:00 в храме в честь великомученика Георгия Победоносца.

В 2022 году Русская православная церковь отметила 600-летие со дня обретения мощей Сергия Радонежского. По этому случаю во всей стране проходят торжественные мероприятия. Всего ковчег примут 50 епархий.