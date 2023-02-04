Токио, 4 февраля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего ближайшего помощника за дискриминационные высказывания в адрес сексуальных меньшинств. Об этом премьер заявил 4 февраля, сообщает агентство Kyodo.

Yoshio Tsunoda/globallookpress.com Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Исполнительный секретарь премьера Масаеси Араи накануне заявил журналистам, что «не хотел бы жить по соседству» с однополой парой и «даже не желает смотреть» на таких людей. В неофициальном общении с прессой он добавил, что в случае разрешения однополых браков японское общество изменится и многие люди покинут страну.

Кисида заявил на пресс-конференции, что замечания Араи «полностью несовместимы с политикой кабинета министров», и подчеркнул, что правительство уважает разнообразие и реализует инклюзивное общество. Араи после своих слов принёс извинения, но Кисида всё-таки заменил его другим чиновником.

Агентство отмечает, что поддержка правительства со стороны общества падает на фоне непопулярной политики и министерских скандалов, и отставка Араи стала очередным ударом по рейтингам кабинета министров.

Япония — единственная страна в «Группе семи» (G7), не признающая однополые браки.