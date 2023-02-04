Москва, 4 февраля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Заявления европейских чиновников после саммита ЕС — Украина полностью перечёркивают принципы, на которых Евросоюз когда-то строился. Об этом 4 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

MFA Russia/globallookpress.com Мария Захарова

По её словам, саммит подтвердил, что ЕС продолжает поддерживать неонацистский режим в Киеве ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО.

«Это полностью перечёркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС», — заключила Захарова.

Она добавила, что призывы европейских чиновников к миру лицемерны в ситуации, когда они говорят о готовности вкладывать деньги в продолжение военных действий.

Саммит ЕС — Украина прошёл 3 февраля. По его итогам европейские чиновники обещали Киеву продолжение поддержки, дальнейшие санкции против России, работу над «механизмом преследования за преступления» и передачей Киеву замороженных российских активов.