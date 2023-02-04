Киев, 4 февраля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Передача Киеву конфискованных Соединёнными Штатами активов российского предпринимателя Константина Малофеева может растянуться на несколько недель. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

ALEXEY_MAISHEV / Известия Константин Малофеев

Днем ранее суд окружного округа Нью-Йорка разрешил министерству юстиции США изъять почти 5,4 миллиона долларов, связанных с Малофеевым. А 4 февраля американский генпрокурор Меррик Гарланд объявил об их передаче киевскому режиму.

Ранее международное агентство Reuters сообщало, что изъятие средств представителя бизнеса РФ — первое подобное решение с момента создания американским минюстом межведомственной целевой группы, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России.

Уточнялось, что россиянин якобы нарушал введенные против него санкции и продолжал организовывать работу СМИ в странах Европы, имеющих «прокремлевскую направленность».

Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что администрация президента США Джо Байдена пытается сохранить репутацию, пообещав поставить Киеву танки.