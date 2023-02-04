Махачкала, 4 февраля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Дагестане задержали подозреваемого в покушении на убийство. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрелок

По версии следствия, 25 января подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего ружья в городе Махачкале на проспекте Расула Гамзатова, а затем скрылся с места происшествия. Стражи порядка задержали его, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что 3 февраля фигурант, которого заподозрили в совершении покушения на убийство, написал заявление о явке с повинной.

Уточняется, что расследование дела продолжается, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.