Донецк, 4 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ Горловки в Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя, сообщил 4 февраля мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По его словам, ранения получили мужчины 1958 и 1954 годов рождения по улицам Толстого и Герцена.

Информация о серьезности ранений не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. В результате попадания в многоквартирный жилой дом на улице Артема произошло обрушение перекрытия между пятым и четвёртым этажами.