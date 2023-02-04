Донецк, , 15:41 — REGNUM Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение минувших 24 часов уничтожили тринадцать беспилотников на территории новых регионов Российской Федерации. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Точка-У» ВСУ VoidWanderer

По её информации, беспилотники были сбиты около населенных пунктов Тягинка Херсонской области, Александровка, Старомайорское, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Краснореченское, Райгородка, Кременная, Белогоровка, Голиково Луганской Народной Республики, а также Степановка и Малая Токмачка Запорожской области.

Отмечается, что помимо этого было сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», одна тактическая ракета «Точка-У» около населенных пунктов Гончаровка и Оборотновка ЛНР и Терны ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России ведут наступление на краснолиманском направлении. Российские военнослужащие уничтожили в ДНР американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.