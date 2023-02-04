Двое вооруженных людей в масках угнали почтовый автомобиль с посылками под Калугой

Калуга, , 15:35 — REGNUM В Калужской области двое мужчин в масках угнали почтовый автомобиль с посылками. Об этом 4 февраля сообщают в прокуратуре и УМВД по региону.

Машина «Почты России» © Алексей Мальгавко/РИА Новости

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в посёлке Юбилейный в Малоярославецком районе сегодня, 4 февраля, около 08:30 по местному времени.

По данным прокуратуры, двое вооруженных мужчин ворвались в почтовое отделение, а после угроз закрыли сотрудников почты, которые разгружали служебный автомобиль, в здании и угнали автомобиль с посылками.

Пустое транспортное средство было обнаружено в лесу недалеко от посёлка через некоторое время после угона. В настоящее время представители органов правопорядка разыскивают преступников. Сумма ущерба пока не ясна.

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