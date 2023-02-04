Калуга, 4 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Калужской области двое мужчин в масках угнали почтовый автомобиль с посылками. Об этом 4 февраля сообщают в прокуратуре и УМВД по региону.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Машина «Почты России»

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в посёлке Юбилейный в Малоярославецком районе сегодня, 4 февраля, около 08:30 по местному времени.

По данным прокуратуры, двое вооруженных мужчин ворвались в почтовое отделение, а после угроз закрыли сотрудников почты, которые разгружали служебный автомобиль, в здании и угнали автомобиль с посылками.

Пустое транспортное средство было обнаружено в лесу недалеко от посёлка через некоторое время после угона. В настоящее время представители органов правопорядка разыскивают преступников. Сумма ущерба пока не ясна.

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