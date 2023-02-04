Минобороны: на краснолиманском направлении уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ

Москва, , 15:25 — REGNUM Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России продолжает наступательные действия на краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны 4 февраля.

Военнослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» по позициям ВСУ © РИА Новости

В минувшие сутки было нанесено «комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ», отметили в ведомстве.

За сутки на данном направлении было уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники (шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубица Д-30).

Днем ранее, 3 февраля, в Министерстве обороны сообщили, что за минувшие сутки на купянском и краснолиманском направлениях было уничтожено до 110 военнослужащих ВСУ.