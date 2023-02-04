Мелитополь, 4 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Первые бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова отправились на линию боевого соприкосновения, сообщил 4 февраля в своём телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Андрей Рубцов/ТАСС Добровольческий батальон им. Судоплатова в Запорожской области

По его словам, военные имеют хороший боевой опыт и прошли подготовку в течение нескольких месяцев. Для выполнения поставленных задач их снабдили обмундированием, комплектами боевой экипировки, бронежилетами, аптечками, разгрузочными системами и вооружением.

Ребята настроены решительно и рвутся в бой, пока на передовую отправились лучшие, к ним стремятся и их товарищи, которые пока продолжают обучение, добавил Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители запорожского добровольческого батальона имени Судоплатова пообещали за каждый трофейный западный танк выплатить 12 млн рублей. Солдат ВСУ призывают одуматься и прекратить воевать за киевский режим, причём переходить на сторону России «не с пустыми руками», а вместе с техникой.