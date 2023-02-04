Москва, 4 февраля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. ЕС продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве ради обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО и ослабления России. Об этом 4 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя саммит ЕС — Украина.

President Of Ukraine Office/globallookpress.com Саммит ЕС — Украина

«Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

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Она отметила, что Евросоюз солидаризируется с тотальным подавлением инакомыслия на Украине, попранием свободы слова, грубым нарушением языковых и конфессиональных прав. Всё это, по её словам, полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС.

Захарова также обвинила ЕС в лицемерии, поскольку его представители, призывая к миру, заявляют о готовности выделять деньги на продолжение военных действий.

Она добавила, что аморальны и абсурдны попытки запустить процесс создания квази-структур по привлечению к ответственности за происходящее на Украине.

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«Всех участников киевской сходки ждёт жестокое разочарование. Отвечать придётся в том числе и перед собственным населением, за счёт средств которого финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра «до последнего украинца», — заключила Захарова.

Напомним, саммит ЕС — Украина прошёл 3 февраля в Киеве.