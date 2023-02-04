Москва, 4 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Более 35 украинских военнослужащих уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях огнём российской артиллерии. Об этом сообщает 4 февраля Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

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«На южнодонецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены один украинский танк, два бронетранспортера и две гаубицы МСТА-Б, которые находились у населённых пунктов Пречистовка и Ильинка в ДНР.