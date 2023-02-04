Премьер Португалии Кошта: работаем над передачей Киеву танков Leopard

Лиссабон, , 15:24 — REGNUM Лиссабон передаст Киеву немецкие танки Leopard, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Танки Leopard © Axel Heimken

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность предложить часть наших танков», — приводит его слова португальская газета Diario de Noticias.

Премьер сообщил, что ему известно, какое количество танков будет направлено на Украину, а также добавил, что об этом будет сообщено «в соответствующее время».

По словам Кошты, Португалия работает над решением логистических вопросов совместно с ФРГ. Он также подчеркнул, что передача техники не принесёт ущерба национальной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что по просьбе властей Украины Франция и ряд других западных стран изучают возможность создания «спецтрибунала».