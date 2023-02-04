Москва, 4 февраля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе наступательных действий на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Министерстве бороны 4 февраля.

Сергей Аверин/РИА Новости Доброволец на передовой

Огнем артиллерии за сутки было уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ и десять единиц техники (три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходная гаубица «Акация», боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»).

В окрестностях Краматорска и Угледара были уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) — радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, сообщили также в ведомстве.

Накануне, 3 февраля, в Министерстве обороны заявили, что ВС России продолжают вести наступление на донецком направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции, за сутки было уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ и несколько единиц техники.