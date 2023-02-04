Москва, , 15:07 — REGNUM 11 московских прудов будут реконструированы в этом году работниками Комплекса городского хозяйства российской столицы. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова, решение о реконструкции водоема принимается на основании результатов регулярных обследований его состояния. Перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения москвичей.

Пруд Комплекс городского хозяйства Москвы

Среди прудов, где будет проведена реконструкция в 2023 году, — Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, комплекс прудов в Лефортовском парке.

«Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, — отметил Петр Бирюков, — они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей».

В ходе реконструкции пруда дно очищают от иловых отложений, вызывающих активное цветение водорослей летом, ремонтируются береговые укрепления, обустраивается гидроизоляция, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы

«На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведем благоустройство прилегающей территории», — резюмировал Петр Бирюков.