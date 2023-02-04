ВС России за сутки поразили более 90 артиллерийских подразделений ВСУ
Москва, 4 февраля 2023, 15:05 — REGNUM Вооруженные силы России за сутки поразили более 90 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщили 4 февраля в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры России с Украиной будут невозможны в случае, если ВСУ нанесут удары по Крыму.
Медведев заявил также, что ответ России будет «быстрым, жёстким и убедительным», если Украина с подачи США решится наносить удары по целям в глубине России.