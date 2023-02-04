Москва, , 15:05 — REGNUM Вооруженные силы России за сутки поразили более 90 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщили 4 февраля в Министерстве обороны РФ.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры России с Украиной будут невозможны в случае, если ВСУ нанесут удары по Крыму.

Медведев заявил также, что ответ России будет «быстрым, жёстким и убедительным», если Украина с подачи США решится наносить удары по целям в глубине России.