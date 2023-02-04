Донецк, , 15:07 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили в ДНР американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, около населенных пунктов Марково, Новомихайловка и Тихоновка в ДНР российские военнослужащие уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (производство США) AN/TPQ-37, AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли жилые многоквартирные дома в Донецке, ранен один человек.