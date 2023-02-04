ВС России выбили украинскую армию с западных окраин села Двуречное в Харьковской области

Москва, , 15:03 — REGNUM Вооруженные силы России на купянском направлении в результате наступательных действий выбили ВСУ с западных окраин села Двуречное (Харьковская область), сообщили в Министерстве обороны 4 февраля.

Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии на данном направлении нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах Крахмального и Берестового, отметили в ведомстве.

Уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ и пять единиц техники (две боевые бронированные машины и три автомобиля).

Днем ранее, 3 февраля, в Министерстве бороны сообщили, что Вооружённые силы за сутки уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях до 110 военнослужащих ВСУ.