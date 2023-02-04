Херсон, , 15:08 — REGNUM Боевую машину РСЗО «Град» и склад боеприпасов, принадлежащие ВСУ, уничтожили российские войска на херсонском направлении. Об этом сообщает 4 февраля Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

абота расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ведомстве уточнили, что боевая машина систему «Град» уничтожена у села Новокаиры в Бериславском районе Херсонской области. Уничтоженный склад боеприпасов находился у населённого пункта Токаревка.

Как сообщало ИА REGNUM, в населённом пункте Снигиревка Херсонской области ВСУ обустраивают военную базу. Командование стягивает туда танки и подвозит боеприпасы, размещает военных под видом мирных жителей в жилых домах.