Москва, , 14:54 — REGNUM У станции метро «Ленинский проспект» в Москве произошёл пожар, сообщили 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Торговый центр «Гагаринский» © Наталья Селиверстова/РИА Новости

Происшествие случилось в коммерческой застройке неподалёку от площади Гагарина. По словам москвичей, горит автосервис на улице Вавилова, напротив торгового центра «Гагаринский».

Строение окутал густой чёрный дым, отметили очевидцы. Они уточнили, что в непосредственной близости к загоревшемуся объекту находится Третье транспортное кольцо.