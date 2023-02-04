Москва, 4 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. У станции метро «Ленинский проспект» в Москве произошёл пожар, сообщили 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Торговый центр «Гагаринский»

Происшествие случилось в коммерческой застройке неподалёку от площади Гагарина. По словам москвичей, горит автосервис на улице Вавилова, напротив торгового центра «Гагаринский».

Строение окутал густой чёрный дым, отметили очевидцы. Они уточнили, что в непосредственной близости к загоревшемуся объекту находится Третье транспортное кольцо.