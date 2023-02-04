В МИД Франции подтвердили намерения отправить Киеву ещё одну партию гаубиц Caesar

Париж, , 14:50 — REGNUM Франция планирует провести обучение двух тысяч украинских солдат, а также дополнительно направить ВСУ партию гаубиц Caesar. Об этом 4 февраля в интервью телеканалу RTVI рассказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Гаубицы Caesar © Cover Images/Keystone Press Agency/TASS

«Мы осуществили поставку систем противовоздушной обороны, первыми объявили о поставке лёгких танков. Кроме того, мы усилили сегодня потенциал украинской артиллерии: мы уже отправили 18 пушек Caesar и отправляем Украине ещё 12», — подтвердила она.

Евросоюз намерен обучить 15 тысяч украинских военных, Франция возьмётся за подготовку двух тысяч солдат на территории своей страны и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что Франция готовится воевать против России на Украине.