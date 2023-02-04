Москва, 4 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова пожелала вернувшимся из плена российским военнослужащим скорейшего восстановления здоровья. Об этом она написала 4 февраля в своём телеграм-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области

Политик сообщила, что с волнением, радостью и огромной благодарностью Минобороны России и нашим спецслужбам сопереживаем возвращению из плена российских воинов, которые выполняли задачи спецоперации.

«Низкий поклон их матерям, отцам, женам, всем родным и близким. Они не теряли крепости духа, верили и надеялись, ждали и поддерживали», — отметила омбудсмен.

Москалькова пожелала российским воинам скорейшего восстановления здоровья.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля из украинского плена было возвращено на родину 63 российских воина.