Париж, 4 февраля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. По просьбе властей Украины Франция и ряд других западных стран изучают возможность создания «спецтрибунала», заявила 4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Франция помогает в работе Международного уголовного суда, в том числе на территории Украины, отметила она.

В январе 2023 года власти Великобритании заявили о своем желании «играть ведущую роль» в работе указанного трибунала. Также к созданию трибунал призвали и в Европарламенте.

В МИД России, комментируя планы западных стран по созданию «трибунала», ранее отметили, что Запад таким способом пытается отвлечь внимание от своей ответственности и переложить вину за конфликт на Россию.

Глава МИД Сергей Лавров ранее назвал эти планы Киева и его западных кураторов «сотрясанием воздуха». «Чем бы дитя ни тешилось», — добавил министр.