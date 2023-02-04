Москва, 4 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В Москве произошёл пожар в многоэтажном доме возле станции метро «Селигерская», передаёт 4 февраля корреспондент ИА REGNUM с места события.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Возгорание случилось в многоэтажном жилом доме по адресу: Коровинское шоссе, дом 9, корпус два. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже. На месте работают пожарные расчёты, тушение продолжается.

Сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей восемь человек, в том числе пятерых детей. Им угрожала опасность в случае распространения возгорания.

Ещё до прибытия пожарных горящую квартиру самостоятельно покинули двое детей, взрослых с ними не было.