Новосибирск, , 14:54 — REGNUM В Новосибирске прошёл согласованный митинг против повышения тарифов ЖКХ. Об этом заявил заместитель начальника отдела по правовому взаимодействию с общественными объединениями мэрии города Евгений Никоненко в ходе встречи с журналистами.

Протест Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, мероприятие, в котором приняли участие около 100 человек, прошло на площади перед зданием бывшего городского аэропорта.

Уточняется, что акция была согласована с властями города и состоялась без происшествий. Активисты в ходе митинга собирали подписи против повышения тарифов на услуги ЖКХ.

По данным департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 декабря в Новосибирской области тариф на холодную воду вырос на 12%, водоотведение — на 17%, на тепловая энергию — на 11,9%, электроэнергию — на 9%.

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