Новосибирск, 4 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В Новосибирске прошла согласованная акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил заместитель начальника отдела по правовому взаимодействию с общественными объединениями мэрии города Евгений Никоненко в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест

Согласно опубликованным данным, митинг, в котором приняли участие около 100 человек, состоялся на площади перед зданием бывшего городского аэропорта.

Уточняется, что акция была согласована с властями Новосибирска. Она прошла без каких-либо происшествий. В ходе мероприятия активисты собирали подписи против повышения тарифов на коммунальные услуги.

По данным департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 декабря прошлого года в Новосибирской области тариф на холодную воду вырос на 12%, водоотведение — на 17%, на тепловая энергию — на 11,9%, электроэнергию — на 9%.

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