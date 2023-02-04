Кисловодск, Ставропольский край, , 14:42 — REGNUM Скульптуру Чебурашки намерены установить в Кисловодске. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Оригинальная кукла Чебурашка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её информации, скульптуру планируется установить на улице Карла Маркса, где проходили съемки сцен из фильма «Чебурашка».

Уточняется, что эта идея была одобрена общественным советом города Кисловодска.

«В народе улицу уже начали называть Чебурашкинской», — приводит пресс-служба слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Отмечается, что ранее Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за неоценимую поддержку в создании фильма «Чебурашка».

Как передавало ИА REGNUM, семейный фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ.