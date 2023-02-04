МИД Франции: Макрон звонит Путину по просьбе Зеленского

Париж, , 14:28 — REGNUM Для Франции важно поддерживать диалог с Россией для способствования урегулированию конфликта на Украине, сказала 4 февраля в интервью телеканалу RTVI пресс-секретарь МИД республики Анн-Клер Лежандр.

Президент Франции Эммануэль Макрон © Henri Swzarc/globallookpress.com

Она также объяснила, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину.

По её словам, телефонный разговор глав двух стран в основном происходит «по просьбе президента Украины Владимира Зеленского и всегда в координации с союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога».

«Зачем он это делает? Потому что наша оценка очень проста: мы хорошо видим, что сегодня разговор идёт посредством оружия, время переговоров ещё не пришло, но наступит момент, когда, учитывая ту поддержку, которую мы оказываем Украине на местах, украинцы решат, что наступило время для переговоров, чтобы добиться возврата своей территориальной целостности и своего суверенитета», — объяснила Лежандр.

Кроме того, по просьбе Зеленского Макрон обсудил с Москвой ряд вопросов, в том числе по поводу Запорожской АЭС, отметила пресс-секретарь, добавив, что именно эти контакты способствовали направлению на станцию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии.

О планах проведения нового разговора президентов Франции и России Лежандр неизвестно.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон сетовал на отсутствие переговоров с Путиным и настаивал на продолжении диалога с Россией.