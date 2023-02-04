В МИД Франции рассказали, почему Макрон звонит Путину
Париж, 4 февраля 2023, 14:28 — REGNUM Для Франции важно поддерживать диалог с Россией для способствования урегулированию конфликта на Украине, сказала 4 февраля в интервью телеканалу RTVI пресс-секретарь МИД республики Анн-Клер Лежандр.
Она также объяснила, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину.
По её словам, телефонный разговор глав двух стран в основном происходит «по просьбе президента Украины Владимира Зеленского и всегда в координации с союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога».
Кроме того, по просьбе Зеленского Макрон обсудил с Москвой ряд вопросов, в том числе по поводу Запорожской АЭС, отметила пресс-секретарь, добавив, что именно эти контакты способствовали направлению на станцию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии.
О планах проведения нового разговора президентов Франции и России Лежандр неизвестно.
Напомним, ранее Эммануэль Макрон сетовал на отсутствие переговоров с Путиным и настаивал на продолжении диалога с Россией.