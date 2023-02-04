Французский политик Филиппо: принятие в ЕС нищей Украины выгодно для США

Париж, , 14:27 — REGNUM Желание украинского президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен присоединить Украину к ЕС укладывается в интересы США. Об этом французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в своём микроблоге в Twitter.

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо © Panoramic/globallookpress.com

«Членство Украины в ЕС служит американским интересам: вот почему этого хотят Зеленский и Урсула», — написал Филиппо.

По его словам, евроинтеграция Украины усугубит конфликт с Россией и ослабит европейские страны. Им придётся иметь дело с новым участником ЕС, «коррумпированным и нищим».

Как сообщало ИА REGNUM, Филиппо не раз критиковал власти западных стран за поставки Киеву вооружений, которые затягивают конфликт. Он заявлял также, что западные санкции оказались бессильны против России, и это вынуждены признать даже западные СМИ.