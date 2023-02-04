Москва, 22 марта, 2024, 20:11 — ИА Регнум. По данным опроса ВЦИОМ 22 марта, 81% россиян доверяют Владимиру Путину на посту президента. В ходе опроса респонденты рассказали и о доверии другим представителям российской власти.

Михаил Метцель/ POOL /РИА Новости Владимир Путин

Прямо о том, что доверяют Путину, заявили 81,0% респондентов. Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверились 63,0%. Одному из оппонентов Путина на президентских выборах, главе партии ЛДПР Леониду Слуцкому, согласно опросу, доверяют 19,5% респондентов.

Показатель одобрения работы Путина составил 78,9%. Деятельность Мишустина и в общем правительства страны одобрили 54,3% и 57,2% опрошенных соответственно. Работу партии «Единая Россия» одобрили 44,0%, КПРФ — 8,4%, ЛДПР — 8,3%, «Новые люди» — 7,3%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,4%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён с 11 по 17 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Владимир Путин, который по итогам обработки 100% протоколов победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов). Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом ДЭГ — 77,49%. 21 марта Центризбирком России утвердил итоги выборов и официально сообщил, что Путина в пятый раз избрали главой государства.

Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах президента страны, так как люди видят результаты его работы и верят ему. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной успешной страны, где есть мудрый и авторитетный лидер.