Генпрокурор ФРГ: Берлин собирает доказательства военных преступлений на Украине

Берлин, , 14:19 — REGNUM Генеральная прокуратура Германии ведет сбор информации и доказательств «преступлений на Украине», заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк.

Генпрокурор ФРГ Петер Франк © Uli Deck/globallookpress.com

По его словам, в Германии начали процесс «структурного расследования» в начале марта 2022 года.

«Это означает, что мы пока не проводим расследования в отношении конкретных людей, а собираем информацию и доказательства», — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии согласились передать Украине танки Leopard-1 и Leopard 2.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.