В ФРГ заявили, что собирают доказательства военных преступлений на Украине
Берлин, 4 февраля 2023, 14:19 — REGNUM Генеральная прокуратура Германии ведет сбор информации и доказательств «преступлений на Украине», заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк.
По его словам, в Германии начали процесс «структурного расследования» в начале марта 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии согласились передать Украине танки Leopard-1 и Leopard 2.
При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.