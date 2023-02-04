Донецк, 4 февраля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка в одном из домов обрушились перекрытия. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

Валерий Мельников/РИА Новости Сотрудники МЧС ДНР

По её информации, днем ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. В результате попадания в многоквартирный жилой дом на улице Артема произошло обрушение перекрытия между пятым и четвёртым этажами.

Отмечается, что, по предварительной информации, под завалами могут находиться два человека. На место оперативно прибыли сотрудники спасательного ведомства, правоохранительных органов.

Уточняется, что в результате обстрела ВСУ также пострадал многоквартирный жилой дом на улице Челюскинцев. После прямого попадания в кровлю дома были повреждены перекрытия технического этажа. К счастью никто не погиб и не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ на руках у матери погиб ребёнок.