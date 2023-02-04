МИД Франции: НАТО не воюет с Россией
Париж, 4 февраля 2023, 14:14 — REGNUM Западные союзники и НАТО не ведут боевые действия с Россией, а поставка техники ВСУ не является участием в них, заявила 4 февраля в интервью телеканалу RTVI пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
«Ни один из наших европейских и американских партнёров не воюет с Россией», — утверждает она.
Пресс-секретарь сослалась на статью 51 Устава ООН, в которой говорится, что поставки вооружения стране, осуществляющей самооборону, не считаются участием в военных действиях.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, аппетиты Украины в вопросе поставок вооружений растут.
При этом помощь Киеву не должна превращаться в рекламную кампанию, как это фактически происходит сейчас, добавил он.