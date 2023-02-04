Во Франции не считают участием в конфликте на Украине поставки техники Киеву

Париж, , 14:14 — REGNUM Западные союзники и НАТО не ведут боевые действия с Россией, а поставка техники ВСУ не является участием в них, заявила 4 февраля в интервью телеканалу RTVI пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ни один из наших европейских и американских партнёров не воюет с Россией», — утверждает она.

Пресс-секретарь сослалась на статью 51 Устава ООН, в которой говорится, что поставки вооружения стране, осуществляющей самооборону, не считаются участием в военных действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, аппетиты Украины в вопросе поставок вооружений растут.

При этом помощь Киеву не должна превращаться в рекламную кампанию, как это фактически происходит сейчас, добавил он.