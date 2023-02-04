Вашингтон, 4 февраля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена пытается сохранить репутацию, пообещав поставить Киеву танки. В Вашингтоне понимают, что «всё кончено», заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Yuri Gripas/ABACA/globallookpress.com Джо Байден

По его словам, Украине передадут небольшое количество боевых машин, да и произойдёт это нескоро, потому в пользу Киева ситуацию они не изменят. Американские руководители просто хотят показать своему народу, что якобы сделали всё возможное для помощи Украине, но русские «слишком большие и страшные»

«Это политическое прикрытие. Я здесь, чтобы сказать вам прямо сейчас: Байден всё знает, Остин всё знает, Салливан знает. Они все знают, что всё кончено», — подчеркнул Риттер.

На самом деле, Украину и украинскую армию США просто приносят в жертву, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пообещал передать ВСУ 31 танк М1 Abrams.