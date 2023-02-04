Москва, 4 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российский хоккеист Вадим Жеренко, ранее игравший за финскую команду «Ильвес», рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после начала специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс.

Цитата из видео: «Вадим Жеренко» Хоккеист Вадим Жеренко

«Когда начались все февральские события, мне сказали, что лучше убрать российский флаг с моего шлема. Стоит отметить, что у меня было на нем два флага — финский и наш», — сказал он, добавив, что сложившаяся ситуация его «задела».

Вратарь также рассказал о митингах с украинскими флагами, которые проходили в Финляндии в феврале–марте прошлого года.

Напомним, что в прошлом сезоне хоккеист отыграл 32 матча за финский «Ильвес». В настоящее время он входит в состав фарм-клуба «Сент-Луис».

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