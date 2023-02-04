Вашингтон, 4 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Поставки киевскому режиму американских танков являются не более, чем уловкой администрации президента США Джо Байдена для сохранения репутации. Об этом 4 февраля заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

David Shankbone Скотт Риттер

«Это политическое прикрытие. Все знают, что всё кончено, поэтому они создают возможность посмотреть в глаза американскому народу и сказать, что сделали всё возможное, чтобы помочь Украине, но этого было недостаточно», — сказал Риттер.

Он добавил, что США буквально приносят в жертву Украину и её армию.

Напомним, ранее Байден анонсировал поставки танков киевскому режиму.