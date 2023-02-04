Во Франции заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Париж, , 14:06 — REGNUM В МИДе Франции заявили, что вступление Украины в военно-политический блок сегодня не стоит на повестке дня. Об этом 4 февраля в интервью телеканалу RTVI сообщила пресс-секретарь французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она заявила, что Хельсинкские соглашения, подписанные СССР и признанные позже Россией, предполагают свободу каждой страны выбирать своих союзников.

Ранее полковник оперативного резерва французской армии, глава аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос утверждала, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят раз и навсегда.

Она также отметила, что не знает, какие меры имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о гарантиях безопасности для России.