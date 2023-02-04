Донецк, 4 февраля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России точным ударом уничтожили боевую машину пехоты (БМП) ВСУ в Донецкой Народной Республике. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3777150" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ

По информации агентства, видео снято на краснолиманском направлении в ДНР.

Уточняется, что БМП противника уничтожена российской артиллерией.

На кадрах видно, как боевая техника противника укрылась среди деревьев, но это не помешало российским военнослужащим уничтожить ее точным ударом.