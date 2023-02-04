В Сети опубликовали кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ
Донецк, 4 февраля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России точным ударом уничтожили боевую машину пехоты (БМП) ВСУ в Донецкой Народной Республике. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Уничтоженная техника ВСУ
Кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ
По информации агентства, видео снято на краснолиманском направлении в ДНР.
Уточняется, что БМП противника уничтожена российской артиллерией.
На кадрах видно, как боевая техника противника укрылась среди деревьев, но это не помешало российским военнослужащим уничтожить ее точным ударом.