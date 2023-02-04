Москва, 4 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Москве ведутся работы над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра города Сергея Собянина.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Знак метро у входа на станцию в Москве

«Важная новость. Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд вмещает больше пассажиров, его двери рекордно широкие, а внутри — ещё тише и комфортнее. Кроме того, рассматривается возможность автономного хода и беспилотного управления, уточнил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что в 2023 году сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое благодаря строительству диаметров МЦД-3 и МЦД-4.

Также мэр Москвы сообщал о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы, а в течение 2023 года БКЛ введут в эксплуатацию.