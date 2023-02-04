Reuters: компании из Индии перешли на оплату российской нефти в эмиратских дирхамах

Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Индийские компании стали расплачиваться за поставки нефти из России в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Нефтяники пошли на этот шаг во избежание нарушений западных санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Дирхам © Jochen Tack/globallookpress.com

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали платить за большую часть своей российской нефти, приобретаемой через базирующихся в Дубае трейдеров в Объединенных Арабских Эмиратах, дирхамами вместо долларов США», — говорится в материале.

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По данным издания, индийские финансовые учреждения проявляют осторожность в отношении безналичных платежей, чтобы не нарушить меры, введённые против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, компании, прямо или косвенно поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, больше не смогут покупать топливо у РФ. Мера вводится с 1 февраля в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.