Компании из Индии перешли на оплату российской нефти в эмиратских дирхамах
Вашингтон, 4 февраля 2023, 13:58 — REGNUM Индийские компании стали расплачиваться за поставки нефти из России в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Нефтяники пошли на этот шаг во избежание нарушений западных санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
«Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали платить за большую часть своей российской нефти, приобретаемой через базирующихся в Дубае трейдеров в Объединенных Арабских Эмиратах, дирхамами вместо долларов США», — говорится в материале.
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По данным издания, индийские финансовые учреждения проявляют осторожность в отношении безналичных платежей, чтобы не нарушить меры, введённые против Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, компании, прямо или косвенно поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, больше не смогут покупать топливо у РФ. Мера вводится с 1 февраля в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.