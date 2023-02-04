Ярославль, , 13:49 — REGNUM Жильцы многоэтажного дома в Ярославле помогли беременной женщине и ребёнку покинуть горящую квартиру до приезда спасателей. Видеоролик с места события очевидцы опубликовали 4 февраля в социальных сетях.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Пожар произошёл на третьем этаже в доме на улице Звёздной. В кадре видны двое мужчин, стоящих на парапете балкона второго этажа. Третий мужчина держит одного из них за ноги. Из квартиры над ними идёт дым, через балкон спускается девушка в майке и шортах.

Сначала мужчины вытащили из квартиры ребёнка, затем женщину. В спасении участвовал сотрудник управления МЧС по Ярославской области, передают «Вести. Ярославль».

Подоспевшие пожарные эвакуировали 50 человек из-за сильного задымления в подъезде. Пожар в квартире на третьем этаже начался с кухни.