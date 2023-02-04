В Киеве заявили о возвращении на Украину 116 пленных
Киев, 4 февраля 2023, 13:38 — REGNUM На Украину в ходе обмена пленными вернулись 116 военнослужащих (2 офицера и 114 солдат), сообщил 4 февраля глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Возвращены «защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с бахмутского направления», рассказал он.
Также Украине были переданы тела двух погибших наемников, добавил Ермак.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что с подконтрольной Киву территории в ходе обмена были возвращены 63 военнослужащих. Их освобождение стало итогом «сложного переговорного процесса», отметили в ведомстве. Обмен некоторых из военнослужащих стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.