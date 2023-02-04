Братск, Иркутская область, 4 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Пенсионерка из Братска Иркутской области Галина Панькова рассказала, что пожертвовала на нужды специальной военной операции 40 тыс. рублей. Об этом 4 февраля сообщает «Московский комсомолец».

Сергей Аверин/РИА Новости Доброволец на передовой в зоне СВО

88-летняя женщина рассказала, что как «ребёнок войны» получает пенсию в размере 40 тысяч рублей.

«Так что вы не подумайте, что я нищенка. И если есть возможность, почему не отдать. Не беспокойтесь за меня, у меня ещё есть. Это нормально, когда пенсионеры отдают деньги солдатам», — сказала она.

Она также рассказала, что в марте 2022 года получила пенсию и впервые отнесла 5 тыс. рублей на нужды спецоперации, а в ноябре — 30 тысяч. Всего она уже четыре раза перечисляла деньги.

Издание отмечает, что Галина Панькова — медик. Более сорока лет она работала фельдшером.